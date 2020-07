Activisten Hongkong wijken uit

Na het afkondigen van de veiligheidswet ontbond Joshua Wong, een andere bekende activist, de prodemocratiegroepering Demosisto, waarvan Nathan Law ook lid was. Law besloot meteen uit te wijken naar het buitenland. Hij vreesde te worden opgepakt, omdat hij tegenover Amerikaanse Congresleden kritiek had geuit op de Chinese machtsgreep in Hongkong.