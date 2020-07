Woeste ruzie NAVO-leden Frankrijk en Turkije

Frankrijk heeft volgens Turkije oorlogsmisdaden begaan in Libië.

Dat bewijzen recent ontdekte massagraven, zegt woordvoerder Ömer Çelik van de Turkse regeringspartij AKP.

Ankara - Parijs

Het is de zoveelste aantijging in een steeds hoger oplopende ruzie tussen de beide landen. Er waren al langer spanningen, omdat Turkije de door de Verenigde Naties erkende regering in Tripoli militair steunt, ondanks een VN-wapenembargo. Frankrijk zegt neutraal te zijn, maar bewapent volgens Turkije juist generaal Khalifa Haftar, die tegenover de regering staat.

Centraal in de confrontatie staat een incident tussen het Franse fregat Courbet en twee Turkse mar..

Vervolgens kreeg de Courbet het bevel van de NAVO, de inspectie uit te voeren. Maar daarbij werd volgens Frankrijk tot drie keer toe het fregat als doe..

