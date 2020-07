Nieuwe terreur voor jezidi’s en christenen Noord-Irak

Ondanks protesten gaat Turkije gewoon door met de aanvallen, ook in dorpen en steden.

Duhok

Door de hevige Turkse aanvallen op Koerdische doelen in Noord-Irak zijn de inwoners van een reeks christelijke dorpen in de noordelijke provincie Duhok op de vlucht geslagen. ‘Van de elf christelijke dorpen in het gebied, zijn er negen volledig geëvacueerd’, aldus burgemeester Botan Mohsen van het Zakho-district. Kort daarvoor kwamen meldingen dat het Turkse leger drie tot mogelijk vijf nieuwe bases in de provincies Duhok en Erbil heeft gevestigd. Burgemeeste..

Voor veel inwoners is het niet de eerste keer dat ze vluchten voor Turkse aanvallen. Turkije voert al sinds 1984 met enige regelmaat aanvallen in Irak uit op posities van de K..

