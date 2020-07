Belgen strijden over soepeler abortuswet: parlement mag er (nu) niet over stemmen

Er komt geen vrije stemming in het Belgische parlement over een ruimere abortuswet. Na een korte, maar hevige politieke crisis is vrijdag besloten dat de nieuwe coalitieregering afspreekt hoe de nieuwe regelgeving eruit gaat zien.

Een pro-abortusdemonstrant in de straten van Brussel, voor wie de voorgestelde versoepeling niet ver genoeg gaat. (beeld afp / Antony Gevaert)

Brussel Ethische dossiers, zoals die over zwangerschapsafbreking, zullen niet meer in het Belgische parlement, maar tijdens de huidige regeringsonderhandelingen geregeld worden, meldt de Vlaamse publieke omroep VRT. Op deze manier hoopt de christendemocratische CD&V te voorkomen dat een abortus in België eenvoudiger wordt. Donderdag werd in het federale parlement besloten dat de volksvertegenwoordiging zou stemmen over nieuwe wetgeving. Daarin staat dat abortus is toegestaan tot de achttiende week van de zwangerschap, terwijl de grens nu op twaalf weken ligt. Ook zakt de bedenktijd van zes naar twee dagen en wordt abortus uit de strafwet gehaald. Voorzitter Georges-Louis Bouchez had donderdag de parlementsleden van..

