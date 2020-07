Parlement steunt Merkel en stemt alsnog in met de omstreden ECB-schuldenberg

Een meerderheid in het Duitse parlement schaart zich achter het omstreden opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank. Zo krijgt bondskanselier Angela Merkel alle ruimte om in Europa de hoofdrol te blijven spelen.

Begin mei verraste het constitutionele hof in Karlsruhe met de uitspraak dat de..

Waarom moest het parlement in Berlijn zich hierover vijf jaar na dato uitlaten?

Dat het grote economische stimuleringsprogramma, in 2015 door de Europese Centrale Bank (ECB) ingezet, niet strijdig is met de Duitse grondwet. Dit zogeheten PSPP-programma werd door toenmalig ECB-president Mario Draghi opgezet en sindsdien heeft de Europese centrale bank 2600 miljard euro gestoken in het opkopen van schulden in de eurozone (van lidstaten en van bedrijven). Volgens de economische handboeken nemen op die manier kwakkelende bestedingen en investeringen toe, en stijgt lage inflatie. Dat stimuleert de economie, is de theorie.

Ruurd Ubels Ruurd Ubels is redacteur van het Nederlands Dagblad. Hij schrijft iedere maand een column over economische of Europese zaken.