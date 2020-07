Burundi benoemt pygmee als minister

Kampala

Geen volk in Centraal-Afrika is zo achtergesteld als de Batwa-pygmeeën, maar nu hebben ze wat te vieren: voor het eerst is iemand van de Batwa benoemd als minister, en wel in Burundi.

Imelde Sabushimike, een jonge econome en lid van een belangenorganisatie voor Batwa, gaat aan de slag met de lijvige portefeuille Nationale Solidariteit, Sociale Zaken, Mensenrechten en Gender.

Een ministerpost is iets waarvan de Batwa in Burundi lange tijd alleen maar konden dromen, want net als hun lotgenoten in Rwanda, Congo en Uganda leven ze al decennia als verschoppelingen.

De Batwa belandden in diepe armoede nadat ze uit de regenwouden waren verdreven, waar ze duizenden jaren hadden doorgebracht als jagers en verzamelaars. Velen zoeken tegen..

