Een online magazine voor schrijvende vluchtelingen

Wat was de motivatie om dit magazine op te zetten?

Op mijn zestiende werd ik steeds meer politiek bewust van de situatie waarin vluchtelingen zitten. De situatie van hoe Australië om is gegaan met vluchtelingen is mensen wel bekend, maar ik wist niet goed hoe ik zelf kon helpen. Totdat ik op een gegeven moment de studie ‘comparative literature’ aan Harvard ben gaan doen. Het viel op hoeveel er werd geschreven over vluchtelingen, maar hoe weinig plek er was voor hen om zelf iets te plaatsen. Zo onstond het plan om uit te zoeken hoe we meer schrijvers in de publiciteit kunnen krijgen en heeft the archipelago vorm gekregen.

Wat is het doel van the archipelago?

We willen schrijvende vluchtelingen ondersteunen in hun carrière en publicatiemogeli..

