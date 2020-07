Doden na protesten om moord op zanger

Addis Abeba

Minstens vijftig mensen zijn omgekomen in de Ethiopische regio Oromiya tijdens protesten rond de moord op een populaire zanger, meldde een woordvoerder van de regionale overheid woensdag. De autoriteiten waren volgens hem niet voorbereid op de onlusten. Onder de doden zijn zowel demonstranten als veiligheidsbeambten. Ook zijn meerdere bedrijfspanden in brand gestoken. De moord op de populaire protestzanger Haacaaluu Hundeessaa maandag heeft de etnische verhoudingen in het land op scherp gezet. De woede is met name groot onder de etnische Oromo-groep. <