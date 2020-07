'Gevaarlijke wereld na COVID-19'

Zijn land gaat de komende jaren tientallen miljarden investeren in langeafstandsraketten en nieuwe wapensystemen.

Canberra

De Australische premier Scott Morrison schilderde bij de presentatie van de aangepaste defensiestrategie een donker toekomstbeeld van de internationale verhoudingen na de coronacrisis. Tijdens zijn toespraak, aan de militaire academie in Canberra, stelde Morrison dat ‘we in Australië en in onze regio niet eerder zo’n samenkomen hebben gezien van de wereldwijde economische en strategische onzekerheid sinds de existentiële dreiging in de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw t..

Om de eigen positie en die van democratisch gezinde partners in het Indo-Pacifische deel van de wereld te versterken, zullen de..

