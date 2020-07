Grieken bouwen een muur tussen Lesbos en Turkije

Vanaf eind augustus wil Griekenland met dit systeem vluchtelingen ontmoedigen om naar Lesbos te komen.

Athene

De drijvende muur tussen Lesbos en Turkije is een initiatief van Nikolaos Panagiotopoulos, minister van Defensie. Hij is ervan overtuigd dat het hek goed zal werken om onder andere smokkelaars af te schrikken. Panagiotopoulos maakt een vergelijking met het hek van prikkeldraad dat om dezelfde reden in 2012 is geplaatst aan de noordelijke grens met Turkije. De installatie wordt gebouwd aan de noordoostelijke kant van het eiland Lesbos en zal ongeveer een halve meter boven het water uitsteken.

Dimitris Vitsas, de voorganger van Panagiotopoulos, noemt het idee van zijn opvolger simpelweg dom. Volgens hem zal het drijvende hek niemand t..

