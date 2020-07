Indiase influencers komen in opstand tegen TikTok-verbod

New Delhi

Het was een fulltime baan voor Geet, die met haar miljoenen volgers ook wel bekendstaat als een van de TikTok-sterren van India. Maar sinds het Aziatische land het socialemediaplatform TikTok in de ban heeft gedaan, mag de voormalige advocaat niet langer gebruikmaken van haar account. Paniek brak uit onder fans die afhankelijk waren van haar taalles, relatieadvies en peptalks. Ze vragen zich af hoe ze nu nog Engels kunnen leren of wie hen komt motiveren. ‘Ik was compleet overrompeld toen het nieuws naar buiten kwam. Ik bedoel, dit is nu mijn leven’, vertelde Geet aan de BBC.

De TikTok-ster had de beslissing van India om tientallen apps, die zijn gemaakt in China, in de ban te doen, niet zien aankomen. TikTok heeft zo’n 200 miljoe..

