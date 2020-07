Democraten: Trump wist van premies

Washington

Volgens de Democraten moet president Trump hebben geweten dat Rusland talibanrebellen betaalde om Amerikaanse militairen in Afghanistan te vermoorden. In het openbaar deed Trump het af als een broodjeaapverhaal, maar tijdens een briefing van het Witte Huis zou niet zijn gezegd dat de informatie ongeloofwaardig was. De Democraten willen nu dat het parlement wordt geïnformeerd. Joe Biden overweegt een geheime briefing over de affaire aan te vragen. Hij reageert op onthullingen van The New York Times dat de president in februari schriftelijk zou zijn geïnformeerd. <