Advies: sluit aan bij Frans-Duitse defensieplannen

Nederland moet op het gebied van defensie aansluiting zoeken bij Frankrijk en Duitsland, zegt de Adviesraad Internationale Vraagstukken in een dinsdag gepubliceerd advies aan de regering.

Den Haag

Nederland moet zijn terughoudendheid over Europese defensiesamenwerking laten varen nu de Amerikaanse hegemonie ‘voorbij’ is, en werk maken van taakspecialisatie in Europees verband. Dat zegt de Adviesraad Internationale Vraagstukken.

Waar in het verleden het stoplicht vaak op rood stond als het ging om Europa en defensie, moeten alle lichten nu op groen: Nederland moet het Duitse voorstel voor een ‘Europese Veiligheidsraad’ – bestaande uit in ieder geval Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland – steunen. De EU moet zelf militaire operaties kunnen gaan aansturen en er moet zelfs – parallel aan dat van de NAVO – een ‘bindend gemeenschappelijk defensi..

kantelend perspectief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .