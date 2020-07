In aanloop naar de parlementaire verkiezingen in december lijkt de partij van de Venezolaanse dictator Nicolás Maduro zich opnieuw van een overwinning te verzekeren, schrijft The Economist. Zo stelde het Hooggerechtshof, dat op de hand van Maduro is, onlangs een nieuwe kiesraad aan, bomvol bondgenoten van de zittende president. Ook werd de oppositiepartij van parlementsvoorzitter Juan Guaidó tot een ‘terroristische organisatie’ verklaard. Guaidó, die zichzelf in januari 2019 tot interim-president uitriep, heeft ondertussen een groot deel van zijn populariteit onder de inwoners verloren. Ondanks diverse pogingen is het hem niet gelukt Maduro uit het zadel te krijgen. Hoewel veel regeringsleiders z..

