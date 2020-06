De Belgische koning Filip heeft zijn ‘diepste spijt’ betuigt over de gruweldaden van de Belgische koning Leopold II in de Congo-Vrijstaat. Tijdens het bewind van Leopold, tussen 1885 en 1908, kwamen minstens vijf miljoen mensen door geweld of ontbering om het leven.

Brussel

In de tijd dat schaamte over het verleden nog een onbekend verschijnsel was, werd Afrika het duistere continent genoemd. Een beroemde roman over een reis naar de binnenlanden van Afrika, via de rivier de Congo, heet Heart of Darkness, (‘Hart der duisternis’) geschreven door Joseph Conrad. Het boek verscheen in 1899.

Het weinige wat het grote publiek destijds wist van het Afrika, was het verhaal van Stanley en Livingstone. In 1841 vertrok de Schotse missionaris en arts David Livingstone naar Afrika. Hij voer de rivier de Zambesi op en was waarschijnlijk de eerste Europeaan die de Victoria Watervallen zag, op 16 november 1855. Om zijn humaniteit was hij geliefd bij de inheemse bevolking.

Zijn langdurige afwezigheid inspireerde de avon..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .