Hof VS tegen anti-abortuswet

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft – wederom – een streep gezet door een wet die abortus aan banden wil leggen. Na Texas in 2016, steekt het hof nu in Louisiana een stokje voor de invoering van nieuwe wetgeving.

Washington

De wetten in Texas en Louisiana zijn vrijwel identiek. Ze stellen dat een abortuskliniek operatiefaciliteiten moet hebben die voldoen aan dezelfde normen als die in een ziekenhuis. In de omstreden wet werden flinke beperkingen opgelegd aan doktoren die abortussen uitvoerden.

Invoering van de wet zou neerkomen op gedwongen sluiting van een groot deel van de abortusklinieken. Er zou waarschijnlijk maar één kliniek open kunnen blijven in de staat Louisiana. Over de Texaanse wet oordeelde het hof dat de wet in medisch opzicht niet noodzakelijk was en op ongrondwettelijke wijze het recht op abortus inperkt.

De afweging die het Hooggerechtshof maandag maakte over de wet in Louisiana was vergelijkbaar. Nu was de conclusie ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .