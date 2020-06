Coronacrisis leidt tot geboortegolf Filipijnen

De lockdown in de Filipijnen heeft de toegang tot gezinsplanning in het Aziatische land zodanig verstoord dat die kan leiden tot een babyboom, waarschuwen deskundigen. Het zou gaan om 214.000 extra geboortes, het hoogste geboortecijfer in twintig jaar.

Manilla

Het aantal vrouwen in de Filipijnen dat sinds de lockdown geen toegang heeft tot diensten van gezinsplanning is naar schatting met 20 procent gestegen (3.688.000 vrouwen), blijkt uit onderzoek van de Universiteit van het Filipijnse Bevolkingsinstituut en het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties. Dat betekent dat er in 2021 bijna 1,9 miljoen baby’s geboren kunnen worden.

In maart werd de bewegingsvrijheid van zowel patiënten als medisch personeel beperkt door coronamaatregelen, waardoor klinieken maandenlang niet te bereiken waren, meldt The Guardian. Volgens medici heeft dit in sommige gebieden van de Filipijnen geleid tot een tekort aan condooms en andere anticonceptiemiddelen. Op sommig..

druk op kraamafdelingen

