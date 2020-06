Smokkel door rookverbod in Zuid-Afrika

Zuid-Afrika en Zimbabwe voeren meer grenspatrouilles uit in een poging om de sigarettensmokkel aan banden te leggen. De illegale handel floreert sinds de Zuid-Afrikaanse regering in tijden van lockdown een verbod op tabak instelde.

Harare

Hoewel er pas geleden een hek is gebouwd op de grens van Zuid-Afrika en Zimbabwe, is de illegale handel in tabaksproducten tussen de landen de afgelopen maanden toegenomen.

In maart stelde de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa een strenge lockdown in. Naast coronaregels dat inwoners alleen hun huis mochten verlaten voor boodschappen of medische redenen werd de verkoop van alcohol en tabak verboden. Mensen die roken of drinken zouden vatbaarder zijn voor een coronabesmetting, stelde de overheid.

Het verbod heeft echter de illegale verkoop van sigaretten uit onder meer Zimbabwe in de hand gewerkt. De afgelopen tijd zijn diverse mensen ‘gearresteerd in verband met sigarettensmokkel’, vertelde Motl..

