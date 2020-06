Zwitserse christendemocraten zitten met christelijke identiteit in haar maag

Bern

Uit een opiniepeiling onder Zwitserse stemgerechtigden blijkt dat 79% een ‘partijnaam die verwijst naar christelijke waarden’ onattractief vindt. De in 1912 opgerichte Christlichdemokratische Volkspartei, zoals de partij in het Duits voluit heet, wil in november een nieuwe strategie ontwikkelen voor de partij. Een naamswijziging ligt uitdrukkelijk op tafel. De term christelijk is ook aanwezig in de Franse naam van de partij (PCD), maar opvallend genoeg niet in de Italiaanse variant ervan (PPD).

