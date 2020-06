Minder regels voor ontwikkeling coronavaccin: ‘Het gezonde verstand zegeviert’

Overheden in Europa versoepelen de regels die het gebruik van genetisch gemanipuleerde organismen aan banden leggen. Die verruiming moet de ontwikkeling van een vaccin tegen corona versnellen.

Volgens hoogleraar Henk Jochemsen zijn zorgen in de EU over ongeremde genetische modificatie bij de ontwikkeling van een coronavaccin niet nodig: ‘De afgelopen jaren zijn de regels bureaucratisch geworden.’ (beeld anp / Koen van Weel)

Wereldwijd wordt gezocht naar een vaccin tegen het coronavirus. Farmaceutische bedrijven maken gebruik van technieken, waarbij kleine aanpassingen in cellen worden gemaakt. Vanwege de risico’s die kunnen kleven aan genetische modificatie voor mens en milieu, zijn er in de EU strenge regels om de ontwikkeling en het gebruik van ..

Volgens celbioloog en medisch-ethicus Henk Jochemsen bestaan de aanpassingen vooral uit het afschaffen van bureaucratische regels. De laatste actie op dit terrein is afkomstig van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Zij stelt voor om tijdelijk van Europese regelgeving af te wijken om zo klinische proeven met COVID-19-vaccins en -behandelingen te versnellen.

