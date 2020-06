‘Rusland loofde beloningen uit voor aanslagen op NAVO-militairen in Afghanistan’

Rusland heeft militanten in het geheim geld geboden om troepen van de internationale coalitie in Afghanistan te doden. Tot die conclusie zijn Amerikaanse inlichtingenbronnen gekomen, schrijft The New York Times.

New York

De geheime diensten zouden er al maanden van overtuigd zijn dat een speciale Russische eenheid beloningen heeft uitgeloofd voor succesvolle aanslagen. Terwijl de Amerikanen met de taliban onderhandelden over vrede (een proces dat nog steeds bezig is), zou er daadwerkelijk geld zijn uitgekeerd aan militanten van wie sommigen gelieerd zijn aan diezelfde taliban. Het is onduidelijk over welke aanslagen het gaat, en of er ook echt Amerikaanse of andere westerse militairen in opdracht van Rusland zijn gesneuveld.

Er is woedend gereageerd op het nieuws van de Amerikaanse krant afgelopen weekend, vooral door Democraten die zich al langer opwinden over de relatie tussen president Donald Trump en de Russische leider Vl..

