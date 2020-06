PIA schorst piloten vanwege valse brevetten

Islamabad

Per brief zijn zij zaterdag op de hoogte gesteld van het schorsen van een deel van het pilotenkorps, hangende nader onderzoek. Donderdag werden 141 van de 426 piloten al tijdelijk geschorst. Vrijdag maande de Pakistaanse luchtvaartminister PIA nog eens 121 piloten aan de grond te houden omdat de vliegbrevetten 'dubieus of mogelijk vervalst' zijn.

'We garanderen dat alle piloten op PIA-vluchten authentieke papieren hebben die zijn goedgekeurd door de Pakistaanse overheid', schrijft de maatschappij in de brief. <