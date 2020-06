Corona zal diepe sporen achterlaten

De gevolgen van de coronacrisis worden wereldwijd gevoeld. Geen enkel werelddeel heeft het virus kunnen ontlopen en overal is in meer of mindere mate geprobeerd om de verspreiding zo veel mogelijk te beperken.Maar waar we in Nederland - en vele Europese landen met ons - versoepelingen kunnen treffen omdat de besmettingen afnemen, is lang niet overal ter wereld dezelfde trend zichtbaar. In veel gebieden grijpt het virus nog steeds ongenadig om zich heen. Naast het directe leed dat COVID-19 bij nabestaanden en patiënten veroorzaakt, zullen de gevolgen van de pandemie ook op de langere termijn doorwerken.Die gevolgen worden het hardst gevoeld in arme landen. Daar waar inwoners door de lockdown letterlijk verhongeren, sociale zekerheden geen vanzelfsprekendheid zijn, zorgsystemen op knappen staan en de beperkingen de voedselvoorziening hebben lamgelegd.Het zijn landen die veelal geen of weinig buffers hebben. Geregeld kampen ze met een heel scala aan andere infectieziektes of verkeren ze in een conflict. Ook dragen ze niet zelden de grootste lasten van de opwarming van de aarde.Het christelijke noodhulpcluster roept mensen op om zondag 28 juni te bidden voor die gebieden waar COVID-19 allerlei ontwikkelingen van de afgelopen decennia in een klap dreigt teniet te doen.Op deze pagina een greep uit de vele landen die hard getroffen zijn en wellicht pas aan het begin van de crisis staan.

2020-05-21 00:00:00 epa08436631 A health official (C-R) wearing a mask collects a swab sample from a journalist (C) at the National Press Club in Dhaka, Bangladesh, 21 May 2020 (issued 22 May 2020). Countries around the world are taking increased measures to stem the widespread of the SARS-CoV-2 coronavirus which causes the COVID-19 disease. EPA/MONIRUL ALAM (beeld epa / Monirul Alam)