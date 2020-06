In het Duitse Isselburg maken ze plaats voor vluchtelingen. Kerken namen hun verantwoordelijkheid

Opvang van migranten is het probleem niet in Duitsland. De weg erheen was het wel. Kerken namen ook in Isselburg hun verantwoordelijkheid.

Shiden Fisehaye (25) en Berket Hdroy (27) wonen met dertig anderen in noodwoningen voor asielzoekers in het Duitse Isselburg. (beeld )

Isselburg

Als de wind vanuit het westen waait, krijgen de twee jongens uit Eritrea de vieze toiletlucht van de afvalwaterzuiveringsinstallatie als eersten in de neusgaten. Ze wonen met ruim dertig anderen in enkele noodwoningen voor asielzoekers, in Isselburg, een stadje in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Am Klärwerk, pal naast de draaiende drek.

Toch zijn ze niet ongelukkig. Shiden Fisehaye (25) en Berket Hdroy (27) hebben te veel meegemaakt. Berket kwam twee jaar geleden hier terecht, na een tocht van maanden. Shiden vertrok drie jaar eerder. ‘Acht maanden heb ik erover gedaan. Sudan, Egypte, met een bootje naar Italië, daar al werkend met bus, trein, en te voet verder tot ik in Duitsland kwam. En maar betalen aan de figuren die..

