De visie op homoseksualiteit verschuift wereldwijd. Hoe welvarender een land is, hoe hoger de acceptatie

In mei kleurde het centrale overheidsgebouw in Pristina, de hoofdstad van Kosovo, als de regenboog. (beeld afp / Armend Nimani)

Washington

Het land waarin mensen wonen heeft een grote impact op hun houding ten opzichte van homoseksualiteit.

Dat staat in een nieuw rapport van het Amerikaanse onderzoekscentrum Pew Research Center. Het in de Verenigde Staten gevestigde Pew Research Center doet onderzoek naar religie wereldwijd. In het rapport is de acceptatie van homoseksualiteit in 34 landen onderzocht.

De acceptatie van homoseksualiteit varieert wereldwijd enorm. In het algemeen zijn mensen in Noord-Amerika en West-Europa het meest tolerant, open en positief over de acceptatie van homoseksualiteit. Dat wordt een stuk minder in Oost-Europa, Turkije, het Midden-Oosten, Arabische landen en sub-Saharaans Afrika. In Aziatische landen en de Pacific is het beeld gemengd, m..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .