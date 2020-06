Virus wint het van varkensbaron

Hij is varkensslachter nummer één van Duitsland, maar tegen het virus is Tönnies niet opgewassen.

De massabesmetting heeft het laatste restje vertrouwen in de Duitse vleesindustrie opgebruikt.

Berlijn

Nog geen zes weken geleden klaagde Clemens Tönnies, topman van Duitslands grootste slachtbedrijf, in een interview dat er ten onrechte een sfeer van algemene verdenking boven de vleesindustrie hing, na corona-uitbraken in verschillende Duitse slachthuizen. Hoeveel boter Tönnies op zijn hoofd had, blijkt nu 1553 medewerkers van zijn bedrijf zijn besmet, een vijfde deel van het personeel van de mega-slachterij in Rheda-Wiedenbrück.

Een kleine week nadat de eerste besmettingen bekend werden, houdt de uitbraak bij Tönnies de hele deelstaat Noordrijn-Westfalen in zijn greep. Scholen en kinderdagverblijven in de wijde omgevin..

