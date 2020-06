Jehovah's-getuige vrij na vonnis in Rusland

Moskou

Een Russische rechtbank heeft de Deense Jehovah's-getuige Dennis Christensen, die vorig jaar voor 'extremisme' tot zes jaar celstraf werd veroordeeld, vervroegd vrijgelaten. Dat heeft de beweging woensdag bekendgemaakt. De Deense timmerman werd in mei 2017 gearresteerd tijdens een gebedsbijeenkomst. Een jaar eerder had Moskou de Jehovah's Getuigen verboden, als onderdeel van nieuwe rechtsregels tegen terrorisme. Een rechter in de zuidwestelijke regio Koersk, waar Christensen zijn straf uitzit, zette zijn straf om in een boete van 400.000 roebel (5100 euro). <