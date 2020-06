In Malawi is het dagelijks kiezen tussen patiënten

Een jonge patiënt in het Mulanje Mission Hospital in Malawi. (beeld nd)

Waar ons land door de coronacrisis de grenzen van de zorgcapaciteit ontdekte, kennen artsen in het Afrikaanse land die al veel langer. ‘Kiezen tussen het ene en het andere leven is voor ons dagelijkse praktijk.’

Amersfoort

Het was eigenlijk bedoeld als een kort bezoek aan Nederland. In februari dit jaar reisden Arie (35) en Lisanne Glas (33), tropenartsen die sinds 2017 in Malawi werkzaam zijn, met hun dochters Salomé (5), Eva (3) en Mischa (1) naar Nederland. Hun jongste dochter moest voor een controle van haar heupje in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht zijn. Vorig jaar werd het meisje ernstig ziek door een resistente bacterie, een groot probleem in Afrikaanse landen. Tijdens haar behandeling, die vanwege een ..

