Na twintig jaar vol brokken en brede inzet stuurt Segway zijn step met pensioen

Amersfoort

In september 2010 reed de Britse zakenman Jimi Heselden, net tien maanden eigenaar van het Amerikaanse Segway Inc., met zijn eigen sta-scooter op zijn landgoed. De 62-jarige miljonair naderde op deze rustige zondag een klif, maar hij kon kennelijk niet op tijd stoppen. Heselden kwam tien meter lager in een rivier terecht en overleed.

Het is misschien wel de meest tragische illustratie bij de Segway PT (Personal Transporter); het apparaat heeft altijd het imago gehad van een gevaarlijk voertuig. De step komt in beweging als de bestuurder voorover leunt en blijft in evenwicht met behulp van gyroscopen, chips en sensoren. Remmen is een kwestie van achterover leunen.

Rijden is in de praktijk vaak goed te doen, maar de ongevallen met ..

