Kritiek op wereldberoemd religieus festival in India

In India is Rath Yatra begonnen, een groot religieus festival. (beeld epa / Piyal Adhikary)

Dat 'het geloof zo veel prioriteit krijgt te midden van een pandemie’, stuit critici tegen de borst.

Puri

Van alle keren dat het Indiase feest Rath Yatra is gehouden, gaat de editie van dit jaar de boeken in als ‘historisch’. De opening van het religieuze festival, een van de grootste van India waarbij versierde wagens in een optocht te zien zijn, begon met een groot aantal priesters bij de Jagannath-tempel. Vanwege de coronamaatregelen was daar voor het eerst in de geschiedenis geen publiek bij. Normaal gesproken reizen miljoenen toeschouwers uit de hele wereld voor dit feest naar de stad Puri.

