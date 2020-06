Bij Ventimiglia willen vluchtelingen de grens over. ‘Hulp is het respecteren van mensen’

In Italië, aan de grens met Frankrijk, komen vele vluchtelingen samen in de hoop te kunnen doorreizen naar het Verenigd Koninkrijk of Noord-Europa. Een katholieke hulporganisatie zet zich voor deze mensen in. ‘Het is geen kwestie van voor of tegen migranten zijn.’

Ventimiglia

Ismail steekt zijn geopende hand op om aan te geven hoe vaak hij in vijf dagen door de Franse grenspolitie is teruggestuurd: vijf. Per trein of te voet komt hij niet verder dan Garavan. Hij is 22 jaar oud en is met de boot in Italië aangekomen toen hij veertien was. ‘Ik kom uit Mogadishu, er is daar alleen maar oorlog. Ik wil werken en geld naar mijn moeder sturen’, vertelt hij. ‘Ik verbleef met een groep in Rome tot mijn achttiende. Daarna ben ik vertrokken naar Stuttgart in Duitsland. Ik heb vier jaar zwart gewerkt als havenarbeider voor tweeduizend euro per maand. De politie heeft mij teruggestuurd naar Italië. Hier ben ik legaal, maar er is geen werk. In Duitsland verdien ik geld, maar besta ik niet. Ik wil terugreizen via..

