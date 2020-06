Bolton werkte anderhalf jaar met Trump: ‘Hij denkt alleen maar aan zijn herverkiezing’

Vandaag publiceert John Bolton zijn boek over anderhalf jaar samenwerken met president Donald Trump. De Amerikaanse diplomaat heeft het vermogen om veel mensen tegen zich in het harnas te jagen.

John Bolton was Nationaal Veiligheidsadviseur van 9 april 2018 tot 10 september 2019. Op deze archieffoto uit mei 2018 assisteert hij Donald Trump in een gesprek met Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO. (beeld afp / Saul Loeb)

Washington

John Bolton is recht door zee en heeft meestal gelijk. Achteraf.

nachtkaars

Vandaag publiceert John Bolton (71) zijn boek over anderhalf jaar samenwerken met president Donald Trump. Dat heet The Room Where It Happened. A White House Memoir. In wezen komt het neer op 592 pagina’s incapabel verklaren van de Amerikaanse president, door een man die in de Republikeinse partij rechts van hem staat.

Koren op de molen van de Democraten, zou je zeggen. Maar ook bij de Amerikaanse oppositie waren de druiven zuur. Beide partijen stemden overeen in de veel gehoorde opinie dat het boek van Bolton mosterd na de maaltijd was. Bolton geeft in de beschrijving van zijn zeventien maanden, ofwel 453 dagen in het Witte Huis ook de Democraten onder uit..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .