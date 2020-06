Op campagne in Tulsa

President Donald Trump hervatte zaterdagavond zijn verkiezingscampagne met een rally in Tulsa, Oklahoma. Hij negeerde daarbij zijn gezondheidsexperts, die grote bijeenkomsten afraden in verband met het coronavirus. Trouwe Trump-aanhangers meldden zaterdag aan CNN zich helemaal geen zorgen te maken over het virus. Sommigen waren er al vroeg - wachtend onder paraplu’s en (party)tenten. Volgens Trump waren zijn rally’s de sleutel voor zijn succes in 2016.

Trump wilde zijn rally eigenlijk op vrijdag 19 juni houden. Maar omdat hem ongevoeligheid verweten werd - 19 juni markeert het einde van de slavernij in de Verenigde Staten - verschoof hij de bijeenkomst. Trump krijgt veel kritiek op zijn harde aanpak van de betogers van Bla..

