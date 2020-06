Aanklager Berman in New York weigert op te stappen

De federale openbare aanklager in het district New York weigert op te stappen, nadat hem vrijdagavond de wacht was aangezegd door minister van Justitie Bill Barr. Het is voor het eerst dat zo’n hoge ambtenaar zich verzet tegen pogingen van de regering-Trump om dwarsliggers te lozen.

New York

De aanklager in kwestie, Geoffrey Berman, was bezig met onderzoek naar Trumps fixer Rudy Giuliani en naar de Turkse staatsbank Halkbank. Die bank dook vorige week op in het boek van voormalig nationaal veiligheidsadviseur John Bolton. Die schreef dat Trump aan de Turkse president Tayyip Erdogan zou hebben beloofd om het onderzoek naar die bank stop te zetten.

‘Ik neem geen ontslag, en ik ben niet van plan ontslag te nemen’, berichtte Berman twee uur nadat Barr een persbericht had uitgebracht waarin hij stelde dat Berman ontslag had genomen. Berman liet in zijn reactie weten dat hij dat nieuws via dat persbericht had moeten vernemen.

Barr kondigde aan dat president Trump Craig Carpenito, de aanklager van New Jersey, als ..

