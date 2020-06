Gitaar van Prince voor 500.000 euro verkocht

Een elektrische gitaar van de in 2016 overleden popartiest Prince is voor meer dan een half miljoen dollar van eigenaar gewisseld. De blue Cloud gitaar uit 1984 werd in Californië geveild voor 563.500 dollar (ongeveer 504.000 euro), inclusief commissie. Het instrument ging onder de hamer op de veiling Music Icons in Beverly Hills.

Los Angeles

Volgens het veilinghuis was de zogeheten Blue Angel-gitaar een van de favoriete instrumenten van de popster tijdens het hoogtepunt van zijn carrière in de jaren tachtig en negentig. De Blue Angel was een van de eerste vier gitaren die speciaal zijn gemaakt voor de artiest. De aanvankelijk witte Cloud Guitar is meerdere keren in verschillende kleuren overgeschilderd. Volgens het veilinghuis is via een CT-scan en onderzoek van experts vastgesteld dat het instrument een van de lang verloren gewaande originele gitaren van Prince is. Prince, geboren in 1958 als Prince Roger Nelson, stierf in april 2016 aan een overdosis pijnstillers op zijn landgoed in Paisley Park in Minneapolis.