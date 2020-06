'Hulp bieden is slechts menselijk'

'Een woonplaats vinden, eten geven, helpen heeft niets activistisch. Het is slechts menselijk.'

Nice

In haar appartement in de Zuid-Franse badplaats Nice maakt de gepensioneerde Teresa Maffeis koffie met een klein Italiaans koffiezetapparaat. 'Koffie kan ik niet anders maken dan zo', lacht ze. De koffie is sterk van smaak. Net zoals haar verhalen, die krachtig en aangrijpend zijn.

In Nice kennen velen deze fragiele, altijd in het groen geklede, dame. Ze raakte bekend door haar strijd tegen de opkomst van extreemrechts, toen oprichter Jean-Marie Le Pen van het Front National poogde president van de regio te worden. Ze richtte een 'Vereniging voor Democratie in Nice' op. Inmiddels is de gepensioneerde medewerker van ee..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .