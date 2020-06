Ballonnenman van Seoul geeft niet op

Park Sang-hak, de ballonnenman van Seoul, in actie met medestanders: ‘Kim Jong-un is banger voor zijn eigen volk dan voor Amerika.’ (beeld afp)

Zijn middel: waterstofballonnen. ‘Ik word moe van bange mensen.’

Seoul

De deur van de koffiezaak waar we ballonnenactivist Park Sang-hak zullen ontmoeten, wordt opengedaan door een politieman in burger. ‘Meneer Park is zo klaar, wacht u hier maar even.’ Even later komt Park (52) met een aardbeiensmoothie naar buiten en neemt plaats op het terras in Seoul. De twee agenten positioneren zich naast hem op de stoep. Zo gaat het al twaalf jaar, zegt Park. En misschien wordt het nog wel erger, nu Noord-Korea hem zo ongeveer heeft uitgeroepen tot nationale vijand nummer één.

ballonactivisme

De Noord-Koreanen zijn hier zo boos over dat ze van Zuid-Korea eisen dat ze direct een einde maken aan het ballonactivisme ..

