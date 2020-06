Trump voelt zich verraden door het Hooggerechtshof

Het Supreme Court in 2018. Op de voorste rij in het midden zit John Roberts, rechts van hem Ruth Bader Ginsburg en op de achterste rij uiterst links Neil Gorsuch. (beeld afp)

Hij twitterde nadat het Hooggerechtshof hem twee gevoelige nederlagen had bezorgd.

Washington

Eerst bepaalde het Hof dat homo’s en transgenders niet mogen worden ontslagen wegens hun geaardheid, vervolgens staken vijf van de negen rechters een stokje voor het intrekken van de garantie van zijn voorganger Barack Obama dat 650.000 ‘Dreamers’, jonge immigranten die als kind illegaal de VS zijn binnengekomen, niet zullen worden gedeporteerd.

Trump noemde de uitspraken een ‘een schot in het gezicht van mensen die trots zijn om zichzelf Republikein of conservatief te noemen'. Wat hem ook stak, was dat twee conservatieve rechters de doorslag gaven door zich aan te sluiten bij de vier liberale rechters. Vooral de opstell..

