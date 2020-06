Europese top brengt leiders niet bij elkaar

De Europese regeringsleiders zijn vrijdag geen millimeter dichter tot elkaar gekomen in de onderhandelingen over een Europees economisch herstelfonds (750 miljard euro) en een nieuwe Europese meerjarenbegroting (1100 miljard).

Brussel

EU-president Michel hoopt met een extra EU-top medio juli – de eerste fysieke ontmoeting van de 27 leiders in vijf maanden – een doorbraak te forceren. Premier Rutte is sceptisch over de kans op succes.

Ook bondskanselier Merkel toonde zich na afloop van het vier uur durende video-overleg met haar collega’s weinig optimistisch. ‘We moeten nog grote bruggen bouwen’, zei ze, doelend op de meningsverschillen over hoe de coronarecessie te verzachten. De ‘zuinige vier’, zoals Nederland, Oostenrijk, Zweden en Denemarken in Brussel worden genoemd, opereerden tijdens het overleg als één blok.

Het overleg was bedoeld om het aantal twistpunten over het herstelfonds en de meerjarenbegroti..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .