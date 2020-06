Duizenden Amerikanen staan stil bij einde van de slavernij

Atlanta

De herdenkingsdag valt samen met de aanhoudende protesten tegen politiegeweld en racisme. In New York verzamelden zich honderden betogers bij het Brooklyn Museum. Zij droegen in veel gevallen mondkapjes en hadden borden meegenomen met teksten als Black Lives Matter.

Een van de grootste manifestaties vond plaats in Atlanta, waar de emoties hoog zijn opgelopen na de dood van Rayshard Brooks. Een politieman schoot die zwarte Amerikaan in de rug op de parkeerplaats van een fastfoodrestaurant.

mars

In plaats van de gebruikelijke Juneteenth-parade en het muziekfestival is dit keer een mars gehouden in de stad. Deelnemers trokken naar het Centennial Olympic Park. Plaatselijke media berichten dat duizenden mensen op de been waren.

De National Juneteenth Observance Foundation zegt dat op sommige plaatsen ook optochten met auto's worden gepland. Mensen rijden dan langzaam en toeterend achter elkaar. Ook vinden meer activiteiten, zoals lezingen, plaats via internet.

Ook in Tulsa zou vrijdag naar verwachting een evenement gehouden worden met duizenden deelnemers. In die stad vond in 1921 een beruchte racistische moordpartij plaats. President Donald Trump had er vrijdag een verkiezingsbijeenkomst willen houden, maar verschoof die na kritiek naar zaterdag. <