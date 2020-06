Waarom Hongarije na het schrappen van de omstreden coronawet meteen weer kritiek krijgt

Zaterdag trekt Hongarije zijn omstreden coronanoodwet in. Deze gaf de regering-Orbán uitzonderlijke bevoegdheden. Is de oostelijke EU-lidstaat dan toch geen verdelger van de democratie en de rechtsstaat?

De Hongaarse premier Viktor Orbán (links) bezocht maandag de Audi-fabriek in Gyor. Vanwege het coronavirus draaide de fabriek wekenlang op halve kracht. (beeld epa / Szilard Koszticsak)

‘Hongarije heeft de eerste fase van de strijd tegen het coronavirus met succes afgerond’, schrijft de Hongaarse minister Judit Varga (Justitie en Europese Zaken) in een opiniestuk op EU Observer. Dinsdag ging het Hongaarse parlement akkoord met het intrekken van de ‘levensreddende’ noodtoestand, nu de coronacrisis over zijn hoogtepunt heen is. Varga: ‘Onze buitengewone bestuursstructuur heeft haar doel goed gediend.’

Ruurd Ubels Ruurd Ubels is redacteur van het Nederlands Dagblad. Hij schrijft iedere maand een column over economische of Europese zaken.