Duitse moordaanklacht reikt tot in Kremlin

Volgens de Duitse justitie heeft Rusland opdracht gegeven tot de moord op een Tsjetsjeen uit Georgië, die vorig jaar op klaarlichte dag in een park in Berlijn werd doodgeschoten. De verdachte, Vadim Krasikov, werd donderdag formeel aangeklaagd wegens moord.

De Rus kon worden aangehouden nadat hij Zelimchan Changosjvili in de Kleine Tiergarten door het hoofd had geschoten. Het Duitse OM zegt over bewijzen te beschikken dat Krasikov van ‘overheidsdiensten van de Russische federale regering’ de opdracht kreeg om de Tsjetsjeen te liquideren. Changosjvili vocht begin deze eeuw aan de kant van de beruchte Tsjetsjeense rebellencommandant Sjamil Basajev tegen de Russen en week later uit naar Duitsland. President Putin noemde hem na de moord een ‘bloeddorstige en wrede figuur’. De Tsjetsjeen vormde eerder al het doelwit van enkele mislukte moordaanslagen.

De man die verdacht wordt van de moord op Changosjvili reisde onder een vervalst paspoort op de naam Vadim Sokolov. ..

