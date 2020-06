De toeristenbuurt van Peking is weer uitgestorven

In de toeristenbuurt Dashilan in Peking zijn de straten weer verlaten na de constatering van nieuwe coronabesmettingen. Het aantal gevallen mag nog beperkt zijn, de overheidsreactie is er niet minder fel om.

In zes dagen tijd zijn er in Peking 356.000 virustests afgenomen. (beeld afp / Greg Baker)

‘De maatregelen zijn vervelend, maar als je besmet raakt, is het nog erger.’

Peking

Met een beteuterde blik staat Meng (30) voor Madame Tussauds in Peking te wachten op klanten die niet komen. Haar baas heeft haar de straat op gestuurd om bezoekers te ronselen, maar hoe moet je mensen binnenlokken als er niemand voorbijkomt? ‘Het is om wanhopig van te worden’, zegt Meng, rondkijkend in de lege voetgangersstraat. ‘We hebben vandaag welgeteld één bezoeker gehad.’ Tot vorige week zag het er goed uit. Nadat het wassenbeeldenmuseum in februari en maart was gesloten, en in april en mei nauwelijks volk trok, kwam de bezoekersstroom in juni weer op gang. Voor het eerst in lange tijd haalde het zelfs honderd klanten per dag. Maar sinds de nieuwe ui..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .