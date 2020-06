‘Shell faalt bij schoonmaken Nigerdelta’

Shell en andere oliebedrijven hebben gefaald bij het schoonmaken van de met olie vervuilde delta van de Niger in Nigeria. Van het ernstig vervuilde gebied is slechts in één tiende deel een begin gemaakt met de schoonmaak.

Luchtfoto van ernstige vervuiling en illegale olieraffinaderijen in de Nigerdelta in Nigeria. (beeld anp / Robin van Lonkhuijsen)

Dat schrijven vier milieu- en mensenrechtengroepen waaronder Milieudefensie en Amnesty International in een onderzoek naar de voortgang van de schoonmaakactie. De kwestie in de Nigerdelta speelt al tientallen jaren. Lekkage van olieleidingen heeft een enorm gebied vervuild waar tientallen miljoenen mensen wonen. Viswater is onbruikbaar geworden, drinkwaterputten ook.

De Nigerdelta wordt nu beschouwd als een van de grootste milieuvervuilingen ter wereld. In 2011 schreef de VN-milieuorganisatie Unep een vernietigend rapport over deze vervuiling, en wees de oliemaatschappijen en met name Shell aan als verantwoordelijke. Unep schatte destijds dat de schoonmaakoperatie een miljard dollar zou kosten, alleen al voor de eerste vijf jaar.

