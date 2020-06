Arts krijgt 13 jaar cel in misbruikzaak

Wenen

Een arts die zich zou hebben vergrepen aan 109 jongens, is in Oostenrijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertien jaar. De 56-jarige uroloog misbruikte zijn slachtoffers in zijn praktijk en op andere plaatsen. Het misbruik zou bijna twintig jaar onopgemerkt zijn gebleven. De man zou jonge patiënten hebben wijsgemaakt dat seksuele handelingen bij hun behandeling hoorden. Hij zou zich hebben opgeworpen als een soort begeleider en jongens ook onder het mom van seksuele voorlichting hebben misbruikt. Veertig slachtoffers waren volgens de aanklacht nog geen veertien jaar. <