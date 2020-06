Von der Leyen: besprekingen rond brexit nog niet half af

Het werk van de Britse en EU-onderhandelaars om een handelsakkoord te sluiten is nog niet eens halverwege. Niemand kan met zekerheid zeggen hoe het er eind dit jaar uitziet, maar 'wij zullen alles doen wat in ons vermogen ligt'.

Brussel

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, zei dat woensdag in het Europees Parlement. De eerste vier onderhandelingsrondes over de toekomstige relatie leverden nauwelijks voortgang op. In de zomer wordt verder gepraat. Von der Leyen somde nog eens op dat er zonder goede afspraken over visserij, een gelijk speelveld voor bedrijven en bescherming van persoonlijke gegevens van EU-burgers in politie en samenwerking geen breed akkoord kan komen. Ook de naleving ervan moet worden gewaarborgd. 'We houden vast aan onze principes', verzekerde de Duitse politica.

Volgens Kati Piri (PvdA), een van de brexitrapporteurs van het parlement, lijkt het erop dat er een patstelling is. Voor een ambitieus handelsakkoord - in het belang van beide partijen - is volgens haar een nieuwe dynamiek nodig. Zij verwelkomde het 'enthousiasme' van de Britse premier Johnson in zijn uitspraak dat een akkoord binnen zes weken mogelijk is. 'Hij heeft alleen niet gezegd hoe.'

Het parlement wil wel een deal, maar stelt voorwaarden. Voordelen behouden op de Europese markt zonder verplichtingen aan te gaan is geen optie, aldus Piri. 'EU-onderhandelaar Michel Barnier heeft onze volle steun, ik hoop dat Johnson ook levert.'

De Britten verlieten de EU per 1 februari, maar volgen tot en met 31 december nog EU-wetgeving. Een akkoord moet ook worden goedgekeurd door nationale parlementen. <