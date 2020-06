Mens heeft tomaten-DNA sterk gewijzigd

De wilde tomaat, die oorspronkelijk alleen in Zuid-Amerika groeide, is een besje nauwelijks groter dan een erwt. Nu, na enkele eeuwen, bestaan er honderden tomatenrassen. Niet alleen de vorm van de tomaat is sterk veranderd, maar ook de structuur van het DNA. In een nieuw onderzoek zijn die veranderingen in het DNA van tomatenplanten in kaart gebracht. Veranderingen in eigenschappen komen vaak door kleine veranderingen, waarbij een of enkele letters van de DNA-code zijn gewijzigd. Maar er bestaan ook genetische veranderingen waarbij grote stukken DNA zijn verdwenen of juist verdubbeld. Die zijn lastiger te vinden met de gebruikelijke technieken voor het aflezen van de genetische code. Voor het nieuwe onderzoek is daarom een andere techniek gebruikt, die deze grote veranderingen wel oppikt.