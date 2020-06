Uit dit rapport van de UNHCR blijkt dat bijna één procent van alle wereldbewoners op de vlucht is

Bijna één procent van alle mensen wereldwijd is op de vlucht. Dat staat in het nieuwe, jaarlijkse Global Trends Rapport van de UNHCR, de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties.

Den Haag

Om precies te zijn: van alle wereldbewoners is 1 op de 97 op de vlucht. De jaarlijkse rapportage laat zien dat vanaf eind vorig jaar 79,5 miljoen mensen op de vlucht zijn. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van tien jaar geleden (41 miljoen). UNHCR’s jaarlijkse Global Trends Rapport, dat twee dagen voor Wereldvluchtelingendag (20 juni) uitkomt, heeft nog nooit zo’n hoog aantal vastgesteld.

45,7 miljoen sloegen in eigen land op de vlucht. 33,8 miljoen mensen op de vlucht staken landsgrenzen over. Van hen waren 4,2 miljoen mensen in afwachting van de uitkomst van hun asielverzoek en 29,6 miljoen ontheemden buiten hun eigen land.

Bijna twee derde van de vluchtelingen is afkomstig uit Syrië, Venezuela, Afghanistan, Zuid-Sudan en Myanmar (Birma). De UNHCR ziet de Sahel, Congo, ..

