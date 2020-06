Trumps nieuwe sancties blokkeren niet alleen Assad, maar ook de hulp aan vluchtelingen

(beeld Syrian Defence Workers Disinfected the for the Coronavirus Covid-19 Before the Gathering. aaref Watad / afp)

Bewoners van een verwoeste wijk tijdens een gezamenlijk maal. Sancties maken het voor hulporganisaties bijna onmogelijk nog vluchtelingen in Syrië te helpen. (beeld Syrian Defence Workers Disinfected the for the Coronavirus Covid-19 Before the Gathering. aaref Watad / afp)

Beiroet

Een christelijke hulporganisatie die actief is in Syrië kreeg vorige week slecht nieuws van hun Europese bank: de betaling voor de voedselpakketten voor 1500 arme families in Aleppo, veelal vluchtelingen die net zijn teruggekeerd naar huis, is geblokkeerd. En ook de betaling voor de hygiënesetjes om handen te wassen tegen corona, is geweigerd.

‘Dat is vanwege de nieuwe Amerikaanse sancties,’ zegt Najla Tabet Chahda, landendirecteur Libanon en Syrië, van hulporganisatie Dorcas. ‘De bank is te bang om het te riskeren.’

Nu de Syrische president Bashar al Assad de oorlog in Syrië na negen jaar bijna heeft gewonnen, probeert de Verenigde Staten zijn regime financieel onderuit te trekken. Voor Assad is dat een rechtse directe: Syrië ligt economisch in puin. De munt is ingestort, mede doo..

