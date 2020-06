President Putin krijgt een coronavrije ‘desinfectietunnel’

Moskou

Het gaat om een ‘desinfectietunnel’, opgezet om Vladimir Putin te beschermen tegen het coronavirus. Iedereen die de Russische president in zijn officiële residentie bezoekt, moet door een speciale kamer gaan, zegt de staatstelevisie.

De speciale tunnel, vervaardigd door een Russisch bedrijf in de stad Penza, is geïnstalleerd in zijn officiële Novo-Ogaryovo-residentie buiten Moskou, waar hij bezoekers ontvangt, meldde The Guardian, op gezag van de Russische persbureaus. Demonstratiebeelden van de tunnel, gepubliceerd door RIA, toonden gemaskerde mensen die er doorheen liepen en werden besproeid met desinfectiemiddel vanaf het plafond en vanaf de zijkant. RIA-Novosti beschreef het desinfectiemiddel als een wolk van fijne vloeistof die de kleding van mensen en eventueel zicht..

Dmitry ..

